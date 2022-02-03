Бишкек, 3 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) активно покупают поддельные паспорта России, Украины, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, чтобы покинуть Сирию и отправиться в Великобританию, ЕС, Канаду и США, пишет «The Guardian».

Sheremetievo-pulkov Паспорт Киргизии

Британское издание провело расследование, в ходе которого выяснилось, что в Турции и других странах бурно развивается торговля через интернет поддельными паспортами с официальными визами и проездными отметками. Их стоимость достигает $15 тысяч (1 млн 150 тысяч рублей).

Самыми дешевыми документами, с которыми можно попасть в Европу, являются российские, киргизские и казахстанские паспорта, которые стоят около $5 тысяч (383 тысячи рублей) или $6 тысяч (460 тысяч рублей) — в составе пакета шенгенской визы.

Другими популярными и чуть более дорогими вариантами являются украинские и молдавские документы — из-за безвизового туризма в страны Европейского союза.

Самым дорогим вариантом является паспорт ЕС, который обойдется в $8 тысяч (613 тысяч рублей). Обычно его запрашивают террористы, приехавшие воевать в Сирию из стран Запада, а также арабы, которые немного говорят по-французски и могут сойти за француза или бельгийца.

Растущая торговля документами предполагает, что опасные экстремисты могут ускользать из поля зрения спецслужб, избежать правосудия за прошлые преступления и продолжать террористическую деятельность в других странах.

В то время как у низкоранговых террористов обычно едва хватает денег на покупку одного паспорта, высокопоставленные члены террористических группировок обычно покупают сразу несколько документов из разных стран.