Ереван, 3 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На 24 февраля запланирована вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в Вене. Об этом написал 3 февраля пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян в своём Facebook.

Votpusk.ru Вена

Унанян «Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча Рубиняна и Кылыча прошла 14 января в Москве. Переговоры нацелены на восстановление отношений двух стран.