Киев, 3 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Инициатива турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом на переговорах положительно воспринята украинским руководством. Об этом 3 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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После переговоров в Киеве с турецким коллегой Зеленский сказал:

«Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией».

По его словам, Украине нужен мир, и Киев готов для этого «делать всё возможное, на всех площадках и во всех форматах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев и Анкара договорились о расширении производства на Украине турецких беспилотников Bayraktar.