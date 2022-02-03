Берлин, , 20:22 — REGNUM Представители федерального правительства Германии объявили, что не поедут на Олимпийские игры в Пекине, однако официально присоединяться к дипломатическому бойкоту соревнований, объявленному США, немецкие власти не планируют. Об этом сообщает 3 февраля издание Spiegel.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ни канцлер Олаф Шольц, ни министр иностранных дел Анналена Бербок, ни министр внутренних дел Нэнси Фезер не планируют ехать в Пекин.

«У меня нет планов совершать поезду в Китай по случаю Олимпийских игр, проходящих в этой стране», — заявил Шольц в интервью журналу ZDF.

В свою очередь Бербок заявила, что позитивно относится к самой Олимпиаде и будет «держать кулаки за немецких спортсменов», но «сильно обеспокоена ситуацией с правами человека в Китае».

«Права человека и другие очень проблемные вопросы постоянно обсуждаются с Китаем на политическом уровне. Однако спортсмены, которые годами готовились к Олимпийским играм, не должны платить за это», — сказала глава МИД ФРГ.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах накануне церемонии открытия Игр в Пекине выступил в защиту политического нейтралитета олимпийского движения. Он отметил, что в последние годы видел «тёмные тучи растущей политизации спорта на горизонте, при этом призраки бойкота прошлого снова показали своё уродливое лицо».