Пекин, 3 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Пекин понимает и поддерживает требования Москвы, выдвинутые в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, заявил 3 февраля глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Mil.ru Совместные учения России и Китая в Южно-Китайском море

При этом Ван И отметил принципиальную важность принципа неделимости безопасности.

«Российская сторона сообщила о последних событиях в отношениях между Россией и США, а также Россией и НАТО, подчеркнув принципиальную позицию о том, что безопасность неделима. Китай выражает своё понимание и поддержку этому», — указано в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Кроме того, Ван И подчеркнул стремление Китая укреплять сотрудничество с Россией в разных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» отметил, что отношения стран достигли образцового уровня.