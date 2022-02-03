Минск, 3 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. «Сегодня у нас открывается Южный фронт, южное направление — от этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», — заявил 3 февраля Александр Лукашенко, обсуждая с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на Украине и в целом на постсоветском пространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и Александр Лукашенко обсудили учения «Союзная решимость — 2022». Переброска группировки войск и техники с востока России к западным границам Союзного государства вызвала обеспокоенность на Западе и у официального Киева. В связи с этим Лукашенко отметил: «Чтобы тут гвалтом не кричали — ясно, что после вашего приезда в Белоруссию ещё больше начнётся вытья там — ну, это их проблемы».

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Лукашенко сообщил Шойгу о намерении закупать в России образцы вооружений, которые будут использованы в ходе нынешних учений, «подучиться» использовать их сейчас. При этом он подчеркнул: «Это для нас очень важно, и не только для нас — для нашего Союзного государства это критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда, и так далее».

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Лукашенко отметил «критическую важность» для Белоруссии военно-технической помощи России, чтобы минимизировать влияние украинского фактора и «определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах, а это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне — не войне и так далее. Полезут — получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог своё освоить — вон от Бреста до Владивостока».

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Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку её Воздушно-космическими силами, отметив: «Всё-таки так охлаждающе действует на головы некоторых наших так называемых соседей, которые пытаются бежать сегодня впереди паровоза. Но это их право. Но ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооружённо). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся».

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Лукашенко подтвердил готовность посетить российские регионы, в том числе Туву. По словам руководителя постсоветской республики, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.