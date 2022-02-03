Москва, 3 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Биткоин и прочие криптовалюты были созданы спецслужбами США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов. Так он прокомментировал инициативу главы ТПП РФ Сергея Катырина приравнять майнинг к предпринимательской деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Понятно, что такие разговоры, к сожалению, захватывают мозг даже людей вроде бы толковых и облеченных полномочиями и властью. Такой мозговой вирус — можно деньги просто производить из воздуха. Нужно только электричество. А у нас этого электричества хоть шляпой кушай. Казалось бы, беспроигрышная схема. По какой-то причине на это ведутся даже серьезные государственные мужи, — посетовал Ашманов. — Но биткоин и [прочие] криптовалюты, конечно, созданы разведкой США. Я лет пять назад специально устраивал семинар специалистов по криптовалютам и они были очень возбуждены. Им чрезвычайно нравился биткоин и технологии блокчейна. Но даже они при правильно поставленных вопросах говорили о том, что [создание криптовалюты] это очень много работы — несколько лет работы небольшого научного института. Где могла работать несколько лет группа суперпрофессиональных криптографов? Где они вообще работают? Они работают только в разведке. В других местах их просто не существует. Криптография — это боевое, оборонное искусство. Даже если кто-то занимается криптографией в университете, его все равно в определенный момент втянут в разведку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что майнингом склонны заниматься люди авантюристического характера.