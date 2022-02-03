Москва, 3 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Аргентина высоко оценивает российскую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, заявил 3 февраля президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Напомним, глава Российского государства проводит в Кремле встречу с президентом Аргентинской Республики.

«В Аргентине очень ценят Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам прислали вакцины. Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. И действительно, вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные», — заявил Фернандес.

«Я лично получил две дозы сам, и я немножко подождал потом третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», — добавил он.