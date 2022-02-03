Вашингтон, 3 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook впервые за 18 лет существования зафиксировала снижение числа активных пользователей. Об этом сообщает 3 февраля The Washington Post со ссылкой на квартальный отчёт о доходах компании Meta.

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Согласно опубликованным данным, за последние три месяца 2021 года ежедневное число пользователей Facebook сократилось примерно на полмиллиона, в результате чего каждый день на сайт заходило порядка 1,93 млрд человек. Наибольший спад замечен в Африке и Латинской Америке, что указывает на то, что компания достигла своего потолка.

После публикации этой новости цена акций компании упала более чем на 20%, до $249, что грозит Meta потерей порядка $200 млрд.

Напомним, что компании пришлось тяжело с приходом на рынок таких приложений, как TikTok. Также руководство Meta было вовлечено в скандал после того, как регулятор США уличил приложение в пагубном влиянии на пользователей.

Ранее один из основателей компании WhatsApp Брайан Эктон призвал своих подписчиков удалять аккаунты в Facebook.