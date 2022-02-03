Берлин, 3 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. «Нормандский формат» следует расширить, подключив к переговорам по Донбассу США, заявил 3 февраля в своём выступлении в бундестаге представитель Христианско-социального союза Александер Добриндт.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Добриндт «Нам нужен «нормандский формат плюс» с участием США».

По его словам, этого требует обострение напряжённости вокруг украинской темы. Создать этот расширенный формат он призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца.