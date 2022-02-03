Киев, 3 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. «Агрессивные действия» России угрожают безопасности не только Украины, но и других стран Центральной Европы и евроатлантическому пространству в целом. Об этом было заявлено в ходе встречи министерской встрече «бухарестской девятки», которая прошла в онлайн-формате.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Читайте также: Кулеба призвал Россию сделать «шаги к миру»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал участников встречи о «концентрации российских войск вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины» и призвал «не дать России вернуть сферы влияния в Европе».

«Страны «Бухарестской девятки» слишком хорошо знают, что такое «сфера влияния», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства. — Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать России вернуть сферы влияния в современной Европе. Наше единство и твёрдость позиций способны защитить безопасность в Европе».

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, глава министерства Дмитрий Кулеба первый раз присоединился к мероприятию такого формата. Принять участие в министерской встрече «бухарестской девятки» его пригласил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Напомним, «Бухарестская девятка» — это международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В её состав входят государства на восточном фланге НАТО: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.