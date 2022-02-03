Пекин, 3 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Участие в эстафете олимпийского огня принял знаменитый китайский актёр Джеки Чан. 3 февраля он пронёс факел по Великой китайской стене, на одном из самых посещаемых её участков к северу от Пекина.

Gage Skidmore Джеки Чан

«Я очень горд тем, что стал факелоносцем на двух Олимпийских играх», — приводит слова Джеки Чана газета «Чжунго Жибао».

Актёр заявил, что эстафета олимпийского огня символизирует передачу любви и гармонии всему миру.

Напомним, в 2008 году Джеки Чан участвовал в эстафете олимпийского огня перед летними Играми, которые также прошли в Пекине.