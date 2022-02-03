Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Об этом сообщила депутат Ростовской городской думы Наталья Оськина (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

«Мы расцениваем данную меру никак иначе, как очередной грабёж населения, который в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан нивелирует все меры социальной поддержки населения», — говорится в петиции.

При этом, несмотря на поступающие платежи от населения, ситуация с ремонтом многоквартирных домов только ухудшается. Кто-то ждёт плановых ремонтов десятилетиями, кто-то сетует на низкое качество проведённых работ.

ИА REGNUM сообщало, что пойти на двукратное повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области, отметил донской губернатор Василий Голубев, власти заставили «экономика и возможности». Нынешний тариф составляет 9,92 рубля. В 2022 году плата вырастет почти вдвое и составит около 20 рублей за один квадратный метр.