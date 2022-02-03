Берлин, 3 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Германия и Франция сами определили себя на второстепенные роли в мировой политике, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 февраля, комментируя вероятные визиты в Москву президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, поездка Шольца в Россию уже готовится. Макрон, в свою очередь, заявил, что рассматривает возможность личного визита.

« Паломничество лидеров Германии и Франции (уже заявленное, как в случае с канцлером Шольцем, или планируемое, как в случае с президентом Макроном) выглядит в сегодняшних обстоятельствах жалко. Европейские страны вообще и эти в частности сильно отстают в своей политике на российском направлении.

Отстают не столько даже по очерёдности, сколько по содержанию. Что принципиально своего, самостоятельного, они могут сказать президенту России? Если немец ещё и может какой-то минимум, то француз — точно ничего. Ясно также, что скажет им Владимир Путин — и по Украине, и по гарантиям безопасности, и по санкциям, и по торгово-экономическим возможностям, которые они упускают в России.