Омск, 3 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Омской области школьников переводят на «дистант» из-за напряжённой эпидситуации по коронавирусу. Такое решение было принято 3 февраля на заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, с 7 по 19 февраля не будут посещать занятия ученики вторых-восьмых, а также десятых классов. Для них организуют дистанционное обучение.

Первоклассников сначала отправят на «удалёнку» (с 7 по 11 февраля), а затем на каникулы (с 14 по 18 февраля). Занятия для учеников девятых и одиннадцатых классов будут проводиться в очной форме в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период пандемии выявлено 147 464 носителя коронавируса, выздоровели 131 510 человек, скончались 3577 ковид-пациентов.