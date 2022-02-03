София, 3 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В городе Враца (Северо-Западная Болгария) задержан мужчина, подозреваемый в сообщении ложной информации о бомбе в местной крупной медицинской лаборатории. Об этом 3 февраля сообщает БТВ.

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Согласно официальным данным, им оказался 20-летний житель Софии. На его след правоохранители вышли по номеру телефона подозреваемого: соответствующее сообщение в адрес полиции было направлено зарегистрированным пользователем.

Ведется следствие. Если вина задержанного гражданина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.

Напомним, 2 февраля из-за неправдивого сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве из медицинской лаборатории Врацы были эвакуированы около 100 человек. Работа медучреждения блокирована на сутки.