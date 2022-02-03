Париж, 3 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. После главы США Джо Байдена президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами России, Украины и Польши, чтобы попытаться найти дипломатическое решение кризиса на границах Украины, сообщает Le Figaro.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон объяснил, что приоритетом в дискуссиях стал поиск политических условий для выхода из кризиса и деэскалации напряженности.

Президент Франции также заявил, что не исключает поездки в Москву и, возможно, в Киев в ближайшие дни.

«Я ничего не исключаю, потому что я думаю, что роль Франции, особенно с председательством в совете ЕС, состоит в том, чтобы попытаться найти решение», — пояснил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация, сложившаяся на границе России с Украиной, стала темой телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона.

Подробнее в материале:Байден и Макрон обсудили ситуацию на границе России с Украиной