Таллин, 3 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В возрасте 51 года скончался депутат парламента Эстонии Рийгикогу и член волостного собрания Сауэ от правящей Реформистской партии Мадис Миллинг. Об этом сообщил Спасательный департамент страны.

МЧС Работа спасателей на пожаре в Барнауле

Отмечается, что Миллинг трагически погиб, участвуя в качестве спасателя-добровольца в тушении ночного пожара. Во время тушения пожара на территории волости Саку, где загорелся ремонтируемый двухэтажный жилой дом, Миллинг потерял сознание и упал. Врачи не сумели спасти ему жизнь. Причины смерти выясняются.

Миллинг — известный театральный и телевизионный актер Эстонии, радиоведущий. Он дважды баллотировался в парламент страны и оба раза успешно. В 2015 году на своих дебютных выборах он получил 2 580 голосов, а спустя четыре года его поддержали 2 310 избирателей.

Добровольным спасателем Мадис Миллинг стал в 2012 году. В рядах правящей партии он состоял с 2003 года.

В Эстонии с конца 2000-х годов взят курс на экономию средств и сокращение штата спасателей и пожарных. Так, теперь функции пожарных в стране выполняют спасатели, а спасателей набирают в том числе из числа добровольных помощников — в основном, жителей провинции, которые таким образом защищают свои и соседние дома от пожара из-за сокращения числа региональных пожарных отделений и их штатных сотрудников.