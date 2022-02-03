Бишкек, 3 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Уровень долларизации экономики Киргизии постепенно снижается — за последний год объем банковских депозитов в долларах США сократился с 42,9% до 41,2%, а долларовых кредитов — с 32,9% до 27,9%. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Также финансовый регулятор отмечает, что работающие на территории страны коммерческие банки значительно снизили проценты по новым кредитам.

Так, средняя ставка по займам в национальной валюте за год уменьшилась с 17,2% до 15,4%, а в иностранной валюте — с 8,2% до 5,2%.

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