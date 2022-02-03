Элиста, 3 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 485 человек (— 19 за сутки), выздоровели 104 пациента. Такие данные ИА REGNUMА привели в региональном оперштабе 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В настоящее время в инфекционных стационарах находятся 418 заболевших COVID-19, из них десять человек — в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 10 724 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 39 378 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 33 613 человек. От COVID-19 скончались 784 пациента.