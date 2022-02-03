Москва, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. С генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом очень сложно обсуждать что-либо серьёзное, поскольку он делает банальные и скучные заявления. Об этом 3 февраля сказал и.о. директора департамента МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Ранее Столтенберг заявил, что за кибератаками на Украину, которые произошли в январе, якобы могла стоять Россия.

«Банальная с точки зрения Запада трактовка, скучная, ничего нового. Разочаровывающе, и лишний раз убеждаешься, что с таким человеком обсуждать что-либо серьёзное очень сложно», — цитирует Крутских РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные сайты Украины.