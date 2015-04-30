Уфа, 3 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. 423 подростка получили прививку от COVID-19 в Уфе. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что в Уфе свыше 56 тысяч школьников от 12 до 17 лет, которые с согласия родителей могут получить прививку «Спутник М».

Согласно данным оперативного штаба Башкирии, в республике получили прививку от COVID-19 для взрослых 2 377 780 человек, завершили вакцинацию 2 216 575 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на прошлой неделе в Башкирию поступило свыше 2,8 тысяч доз вакцины «Спутник М». При этом 540 доз этой вакцины были распределены по поликлиникам Уфы. Вакцинация детей 12−15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно.