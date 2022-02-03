Челябинск, 3 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 февраля выздоровели ещё 622 пациента, у которых ранее выявили коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на Южном Урале излечились уже 146 977 человек. А обнаружили коронавирус у 179 401 гражданина.

Больных COVID-19 насчитывается 24 588 человек. А ещё 12 граждан скончались от ковида.