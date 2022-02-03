Москва, 3 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Евросоюз с 1 февраля 2022 года сократил срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом не во всех странах ЕС действуют одинаковые сроки действия сертификатов, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

75.ru Вакцинация от коронавируса

Начиная с февраля рекомендованный срок действия цифрового сертификата ЕС о вакцинации от COVID-19 (EU DCC) для тех, кто прошел полный цикл вакцинации, официально составляет не 12 месяцев (360 дней), а 9 месяцев (270 дней).

Таким образом, привитые российские туристы не смогут использовать свои годовые прививочные сертификаты для въезда в ряд европейских стран, если с момента второй прививки прошло больше, чем девять месяцев.

Срока действия прививочного сертификата в 270 дней с 1 февраля придерживаются Венгрия, Хорватия, Словения, Кипр, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Чехия, Швейцария, Германия, Испания, Польша, Португалия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Латвия. В отношении однофазных вакцин — срок действия пять месяцев.

Австрия, Литва и Италия потребуют прививочный сертификат не старше 180 дней, Бельгия — не больше 150 дней. Франция ограничила действие сертификата семи месяцами, а на Мальте срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 составляет всего три месяца (90 дней).

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше стран в мире отказываются считать штамм коронавирус «Омикрона» опасным и снимают ограничения для туристов.

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