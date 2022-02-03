Тюмень, 3 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 611 ковидных пациентов, 217 госпитализировано с COVID-19. Об этом 3 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 3 февраля коронавирус выявили у 2382 тюменцев. Это на 487 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 февраля коронавирус выявили у 107 085 человека, выздоровели 86 523 пациента, скончались 3753 (на шесть человек больше, чем днём ранее).