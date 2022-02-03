Мадрид, 3 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес встретился с писателем Алехандро Паломасом. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Встреча состоялась после того, как Паломас, лауреат литературной Премии Надаля 2018 года, рассказал о том, что в возрасте восьми лет он стал жертвой сексуального насилия со стороны учителя в школе La Salle de Premià de Mar в Барселоне.

Ранее в Испании начали проверку заявлений Паломаса в отношении учителя, которому сейчас 91 год и который проживает в Таррагоне.