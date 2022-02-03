Лондон, 3 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Британский комик Стюарт Ли объявил бойкот платформе Spotify. Информацией об этом поделилось издание «Афиша Daily» 3 февраля.

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

Мужчина изъял с платформы абсолютно всё своё творчество, тем самым выразив недовольство её политикой, связанной с отношением к COVID-19. Таким образом, комик присоединился к ряду артистов, решивших бойкотировать Spotify.

Ранее Нил Янг и Джони Митчелл удалили из Spotify все свои композиции, тем самым запустив бойкот популярной платформы. Причиной для возмущений со стороны музыкантов стало распространение дезинформации про COVID-19 в подкасте Джо Рогана, опубликованном в Spotify.