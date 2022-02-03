Монтевидео, 3 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ассоциация банковских служащих Уругвая возобновила с 3 февраля забастовку, требуя заключения коллективного договора и приёма в учреждения новых сотрудников. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Совет ассоциации также направил министерству труда письмо, в котором просит его выступить посредником в переговорах с исполнительной властью. Конфликт произошёл в связи с тяжёлым положением сотрудников частных банков, столкнувшихся с массовым урезанием заработных плат.

Лидер профсоюзного движения Матиас Арбису раскритиковал «непримиримую настойчивость власти в сохранении ежегодной корректировки зарплат на 5,8%, в то время как реальный уровень инфляции составляет 8%». Он также противопоставил снижение реальных зарплат с высокой прибылью, полученной финансовыми структурами за последний год.