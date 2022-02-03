Уэльва, , 12:08 — REGNUM Совет по сельскому хозяйству, животноводству, рыболовству и устойчивому развитию Испании объявил о вспышке птичьего гриппа на птицеферме, расположенной в Вильяррасе (провинция Уэльва). Об этом пишет агентство EFE.

Птичий грипп Ctvnews.ca

Соответствующее заявление было сделано после того как Центральная ветеринарная лаборатория подтвердила обнаружение вируса птичьего гриппа (HPAI) на этой ферме

Отмечается, что провинция Уэльва уже была включена ветеринарными властями Андалусии в зону особого надзора, где, в связи с эпидемиологической ситуацией по птичьему гриппу в Европе, принимаются дополнительные меры по предотвращению возможных вспышек заболевания среди домашней птицы.