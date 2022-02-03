Киев, , 12:07 — REGNUM Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Олимпиада George Hodan

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В состав сборной Украины на Олимпийские игры вошли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

33-летний Абраменко стал олимпийским чемпионом в 2018 году на Играх в Пхёнчхане в дисциплине «акробатика».

25-летняя Назарова выступает в танцах на льду с Максимом Никитиным. В 2017 году они выиграли зимнюю Универсиаду и стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр (2012).