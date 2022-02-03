Душанбе, 3 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Душанбе состоялось торжественное открытие нового офиса по тестированию и подготовке мигрантов. Об этом 3 февраля сообщает «Азия Плюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Офис открыт с участием главы Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» Николая Курдюмова и директора Международного центра языков тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского Университета Дружбы Народов Максима Алексеева.

«В этом году центр планирует расширение деятельности и начнёт подготовку квалифицированных кадров для трудоустройства за рубежом», — сообщает издание.