Калуга, 3 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 112 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 806 человек. Днём ранее, 2 февраля, в регионе было зарегистрировано 676 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 73 163 человек, 64 657 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 299 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.