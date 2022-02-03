Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга зимой чаще всего ломают на улице голеностоп и тазобедренные суставы, при этом количество травм из года в год практически не меняется.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

Об этом 3 февраля сообщил заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медик отметил, что текущий зимний период ничем не отличается от предыдущих лет. Зимой как правило, травмы более легкие, а тяжелые травмы, из-за высоких скоростей на дорогах, характерны для лета.

«За январь нами принято только пациентов с травмами порядка 1,8 тыс. человек, из них почти 400 были госпитализированы. Это пациенты с достаточно тяжелыми повреждениями скелета, которые нуждаются в оперативном лечении», — сказал Беленький, уточнив, что травмы горожанами были получены не только на улице, но и дома, и в результате каких-то происшествий.

Что касается травм, полученных на улице, то это в основном переломы: шейки бедра и плечевой кости, в верхней ее части у пожилых, а также лучезапястного сустава и голеностопного сустава.

В свою очередь руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Вячеслав Зорин указал, что зимние травмы детей имеют свою особенность. Больше всего травм дети получают в летний период, однако зимой чаще всего — во время катания на льду, на тюбингах.

«Дети, чаще всего на «ватрушках», повреждают позвоночный столб, а также получают травмы совершенно различных локализаций, в том числе и серьезные», — заметил он.

Зорин уточнил, что динамика травматизма с 2010 года среди детей не имеет каких-то катастрофических сдвигов. Так, с 2014 года в городе отмечаются примерно одно и то же количество травм — около 10−14 тыс. эпизодов на 100 тыс. населения.