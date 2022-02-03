Дубай, ОАЭ, , 11:58 — REGNUM Исполнители Артур Пирожков (Александр Ревва) и Клава Кока (Клавдия Высокова) представили клип на песню «Хочешь». Ролик доступен на YouTube-канале Реввы с 3 февраля.

Клава Кока Скриншот видео в YouTube

В качестве места для съёмки клипа музыканты выбрали Дубай (ОАЭ) — в ролике они катаются верхом на лошадях на побережье Персидского залива. Режиссёром видео выступил Сергей Грей.

ИА REGNUM напоминает, что трек «Хочешь» вышел ещё 22 декабря 2021 года. Песня является первой совместной работой Артура Пирожкова и Клавы Коки.

Читайте ранее в этом сюжете: Artik & Asti представили первый клип в обновлённом составе