Канберра, 3 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Имидж премьер-министра Австралии Скотта Моррисона был омрачен в последние дни, поскольку на этой недели СМИ стало известно, что один из его коллег из федерального правительства в утекшей переписке называл его «полным психом». Некоторые министры уже заявили публично, что они не оскорбляли своего начальника. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Sky News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Как пишут журналисты, в Канберре циркулируют подозрения относительно личности министра, назвавшего Моррисона «полным психом», но выяснить, кто же это был на самом деле, пока не удалось.

Среди тех членов федерального правительства, которые выступили с заявлением, что не оскорбляли премьер-министра, числятся министр здравоохранения Грег Хант, министр иностранных дел Мэрис Пейн и другие.

Напомним, что ранее стало известно, что один из коллег Моррисона принялся его оскорблять в переписки с бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.