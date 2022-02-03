Глава Минвостокразвития проверил реализацию нацпроектов в Приамурье
Благовещенск, 3 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По строительству объектов по нацпроекту Амурская область набрала хороший темп. Об этом заявил посетивший регион министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе правительства региона.
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Национальные проекты он назвал целевыми ориентирами, которые установлены для всей страны и направлены на повышение качества жизни россиян. В Амурской области они реализуются по графику и в течении нескольких лет демонстрируют положительную динамику, подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют в рамках нацпроекта «Образование» спортивные залы.