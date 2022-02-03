Благовещенск, 3 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По строительству объектов по нацпроекту Амурская область набрала хороший темп. Об этом заявил посетивший регион министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе правительства региона.

Government.ru Алексей Чекунков

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«Крайне важно выдерживать ритм строительства и следить за выполнением показателей нацпроектов. Если смотреть на строительство объектов, по итогам 2021 года Амурская область выглядит хорошо, выше среднего. В правительстве области сформировалась хорошая, сильная команда. И теперь ваша задача удержать набранный темп и не снижать ритма при строительстве объектов», — отметил Алексей Чекунков.

Национальные проекты он назвал целевыми ориентирами, которые установлены для всей страны и направлены на повышение качества жизни россиян. В Амурской области они реализуются по графику и в течении нескольких лет демонстрируют положительную динамику, подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

«Реализация нацпроектов — один из приоритетов работы правительства области. Несмотря на вызовы, связанные с пандемией, у нас есть очевидные успехи. За три года на реализацию региональных проектов направлено порядка 35 млрд. рублей. Благодаря этим средствам создано 10 современных объектов — 2 школы в Благовещенске и Свободном, 3 детских сада — в Усть-Ивановке, Белогорске и Благовещенске, психоневрологический интернат, мини-футбольное поле в Екатеринославке», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют в рамках нацпроекта «Образование» спортивные залы.