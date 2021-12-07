Благовещенск, , 09:46 — REGNUM В школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют спортивные залы. Модернизацию будут проводить в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства региона.

Школьный спортзал Gov.spb.ru

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В 2021 году ремонт провели в одиннадцати школьных помещениях для занятий физической культурой. На эти цели было потрачено 14 млн рублей. В первой половине дня в спортзалах проводят уроки, во второй половине — занятия секций. Помещения очень востребованы.

«Формировать привычку к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В том числе ремонт прошёл в школе села Большая Сазанка Серышевского района Приамурья. Там были установлены новые светильники, выровнены стены, покрашен потолок, установлены новые окна и баскетбольные щиты, закуплен инвентарь для занятий. В спортзале школы села Саскаль Шимановского района после ремонта стало не только красиво, но и тепло.

«Физкультуру принято считать каким-то второстепенным школьным предметом. Но ведь именно на этих уроках формируется база для жизненного успеха ребят. Любой человек может при желании восполнить полученные пробелы во всех без исключения предметах. Но плохое здоровье станет серьезной преградой в жизненной реализации любого талантливого ученика и отличника. Безусловно, представители всех ветвей власти должны работать над тем, чтобы улучшать условия занятий детей спортом», — отметила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Гродеково в районе имени Лазо завершился капитальный ремонт спортивного зала в школе. Средства на реконструкцию были выделены благодаря участию в нацпроекте «Образование».