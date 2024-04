Мемфис, США, 3 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) продолжает выпускать видеоклипы на треки из недавней пластинки. Премьера нового ролика Trap Phone состоялась на YouTube-канале артиста 3 февраля.

Скриншот YouTube NLE Choppa

В новом видео, дополненном графическими эффектами, рэпер проводит время в компании друзей и демонстрирует собственные драгоценности. Съемки клипа проходили в Мемфисе (США).

Ранее NLE Choppa опубликовал новый альбом Me vs. Me. Пластинка включила в себя 16 различных песен, включая совместные работы с популярными исполнителями.