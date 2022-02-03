Иркутск, 3 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 3 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7652 человека, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 173 826 (+2311 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 3368 (+103 за сутки). В то же время излечились 155 066 пациентов (+315 за сутки).

Ещё 612 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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