Токио, 3 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Геймеры раскритиковали японскую компанию Nintendo за недавно анонсированный турнир по файтингу Super Smash Bros. Ultimate. Об этом 3 февраля пишет портал Comic Book.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Игроков возмутил тот факт, что известный разработчик не предоставил никакого денежного приза за победу в соревновании. Вместо этого, победители турнира получат золотые монеты на личный аккаунт Nintendo, либо вещи с фирменной символикой компании.

Добавим, что в 2020 году президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявлял, что компания на заинтересована в финансовой поддержке своих соревнований. По его мнению, денежные призы будут отвлекать геймеров от геймплея Super Smash Bros. Ultimate и сделают турниры менее доступными для игроков с низким уровнем навыков.