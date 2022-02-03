Ереван, 3 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента Армении должно состояться в марте. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

Photolure Никол Пашинян

Премьер-министр отметил, что кандидата на пост президента от правящей партии «Гражданский договор» Ваагна Хачатуряна уже поддержали почти все депутаты Национального собрания (парламента) из фракции большинства.

«65 депутатов парламента Армении выдвинули кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента страны, что означает, что Хачатурян будет избран на эту должность», — сказал Пашинян.

По его мнению, все члены фракции правящей партии поддержат Хачатуряна, следовательно, выборы состоятся «по крайней мере во втором туре». Президента в Армении выбирают голосованием депутаты Национального собрания.

Напомним, предыдущий президент Армении Армен Саркисян подал заявление об отставке 23 января. После положенного недельного срока отставка была принята 1 февраля. До того, как в стране выберут нового президента, его обязанности будет исполнять спикер парламента Ален Симонян.