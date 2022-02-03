Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хоккей

В составе «Сиэтла» шайбы забросили нападающий Джаред Макканн, защитник Винс Данн и форвард Мэйсон Эпплтон.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 34 очка. «Айлендерс» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 38 очками.

Читайте также: «Калгари» победил «Аризону» в матче НХЛ