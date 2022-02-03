Глендейл, США, 3 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм и Кристофер Танев. У «Аризоны» отличились форварды Алекс Гальченюк и Клейтон Келлер.

На сегодняшний день «Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 26 очками.

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