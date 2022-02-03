София, 3 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Группа демонстрантов совершила попытку нападения на здание Больницы скорой помощи в городе Враца (Северо-Запад Болгарии), требуя расследования смерти женщины, которой медики указанного заведения якобы не оказали своевременную помощь. Об этом 3 февраля сообщило БТВ.

Nathan Keirn Протест

По некоторым данным, участники манифестации потребовали увольнения главврача и директора указанной БСП, а также отставки министра здравоохранения Болгарии Асены Сербезовой. Атаку на медучреждение удалось предотвратить прибывшему на место инцидента отряду полиции.

Как отметили участники акции, протесты будут продолжены до полного выполнения требований манифестантов.

Напомним, 1 февраля в приёмном отделении БСП Враца скончалась 43-летняя местная жительница. Женщине стало плохо на улице, в больницу ее доставили прохожие. В приемном отделении пациентку заставили пройти тест на коронавирус и заполнить массу документов. В итоге драгоценное время было упущено, женщина скончалась.

Предполагается, что 3 февраля на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии глава минздрава страны Асена Сербезова даст пояснения относительно сложившейся ситуации.