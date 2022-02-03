Токио, 3 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Американский посол в Японии Рам Эмануэль раскритиковал российского посла Михаила Галузина за его высказывания, касающиеся южных Курильских островов, которые в Японии именуют «северными территориями». Сообщение с критикой Эмануэль опубликовал в Twitter.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Ранее Галузин, как сообщало ИА REGNUM, заявил, что обещание японских властей принять «некие жёсткие меры» в случае «вторжения на Украину», намерение которого приписывают России на Западе, противоречит духу добрососедских отношений между Москвой и Токио. Подобные высказывания контрпродуктивны и не добавляют позитивности диалогу России и Японии по Курилам, кроме того, Москва никогда не вела с Токио переговоров о принадлежности южных Курильских островов, отметил он.

«Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии», — написал Эмануэль и пояснил, что скоро в Японии будут отмечать День северных территорий.

Правила и уважение важны, подчеркнул американский посол. Он добавил, что США поддерживают Японию и председателя японского правительства Фумио Кисиду, так как у двух стран общие ценности и принципы.

В Японии 7 февраля отмечают День северных территорий в память о подписании в 1855 году Симодского трактата — первого дипломатического соглашения между Российской империей и Японией. По этому договору японскими становились южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. По итогам Второй мировой войны острова были включены в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.

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