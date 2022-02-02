2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины полностью лежит на России, которая ведёт себя как лиса, кричащая на крыше курятника о страхе перед курами.

Оксана Переможенко, , 19:43 — REGNUM Ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины полностью лежит на России, которая ведёт себя как лиса, кричащая на крыше курятника о страхе перед курами. Об этом 1 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Рупор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Белого дома повторила метафору, которую ранее использовал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сравнивая ситуацию с наращиванием Россией войск на границе с Украиной с лисой, заявляющей о том, что другого выбора, кроме нападения на курятник, у неё нет, потому что куры представляют угрозу.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент [России Владимир] Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — ответила Псаки на вопрос журналиста об отношении Вашингтона к требованиям о нерасширении НАТО на восток.

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Заявление Псаки обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Курятник это НАТО?» — недоумевает Дмитрий М.

«Ну, курятником НАТО ещё никто не называл…» — с сарказмом отметил Влад П.

Джен Псаки (сс) The White House

«Кто как обзывается, тот так и называется», — смеется Pavel S.

«А по наглой рыжей морде?» — иронизирует FPV.

«Россия? Кого-то боится? Тем более такого курятника, как НАТО? Она б ещё сказала, что Россия боится Прибалтики… Даже и вместе с Польшей… Не говорю уж об Украине. Россия не хочет воевать! И если будет зависеть от нее, то и не станет! Но это не значит, что не врежет по сусалам тем, кто вообще потеряет берега!» — написал Валерий Р.

«А Путин когда-то говорил о страхе перед Украиной? Ущербная какая-то логика у Госдепа — не нападает, значит боится. А варианты вроде «не хочет» и «не нужно» не рассматриваются?..» — задался вопросом Николай Л.

«Как только Украину не унижает «Весь мир с нами». С курятником уже сравнили», — добавил Сергей Евгеньевич.

«Ну, курятник ещё ничего. А вот когда назвали задним двором [России]… Вообще-то на задворках нужники ставили», — ответила Сергею Евгеньевичу Людмила Ц.

«Курятник — это Америка. Даже нет сомнений», — с юмором отреагировал Геннадий Ш.

«На примере Югославии, Ирака и многих других стран — да, НАТО — это чисто конкретно «оборона», — с сарказмом отметил Дэнис Д.

«Она сама поняла, что сказала?» — поинтересовался Алексей Г.

«Вот вам и уровень современной политики… лисы, куры и Псаки», — отреагировал Ваня.

Курица (сс) barskefranck

«Какая-то бредовая метафора. Кстати, а всяким… [Украинам] не обидно, что их сейчас с курами сравнила какая-то говорилка, пусть и хозяина?» — спросил Дмитрий Р.

«Про кур самокритично…» — смеется Андрей Р.

«С её цветом волос я бы лис не трогал», — пишет Андрей.

«Интересно, а с кем бы она сравнила себя?» — смеется Владимир.

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