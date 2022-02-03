Челябинск, 3 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В одном из отделений онкоцентра Челябинска обнаружили коронавирус. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информацию подтвердили журналистам и в самом учреждении. Выявлено несколько случаев. Пациентов пока выписали. Отделение закрыли на дезинфекцию, после которой приём пациентов возобновится.

В целом онкоцентр работает в штатном режиме, добавили в учреждении.