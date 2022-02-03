Вашингтон, 3 февраля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Слова главы пресс-службы Госдепа США о необходимости выполнения Минских соглашений в полном объеме являются позитивным сигналом от американской стороны, заявляет пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

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«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений», — говорится в сообщении.

Тем не менее дипломаты указывают, что Вашингтон продолжает обвинять Москву в якобы срыве договоренностей. При этом Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе. В связи с этим дипломаты подчёркивают, что в первую очередь Соединенным Штатам следует оказать влияние на Киев, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Донбасс уже имеет особый статус согласно Минским соглашениям, однако Украина отказывается выполнять взятые на себя обязательства. Он указал, что МИД Украины уже заявил, что не даст Донбассу особого статуса, что напрямую подрывает Минские соглашения.