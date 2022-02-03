Владивосток, 3 февраля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Во Владивостоке 90 классов в 29 школах из-за COVID-19 3 февраля ушли на дистанционное обучение. Это в два раза больше, чем днём ранее (42 класса). Также из-за карантина по коронавирусу закрыто 18 групп в 15 детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Ponchikov.net Ребенок заболел

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COVID-19 диагностирован у 68 детей, 18 из которых ученики начальной школы.

Также на больничном с коронавирусом находятся девять учителей.

За минувшие сутки во Владивостоке выявлено 332 новых случая заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге продолжится дистанционное обучение школьников.