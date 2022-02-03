Якутск, 3 февраля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Руководителем прокуратуры Якутска назначен Антон Николенко, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Биробиджане. Об этом сообщило 3 февраля ИА EAOMedia.

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В столице Еврейской автономии Антон Николенко работал 2,5 года — с момента назначения главным прокурором города в 2019 году. Новый прокурор Якутска является старшим советником юстиции. Родился, вырос и получил образование в Саратове. Ранее работал в Чечне.

Исполнять обязанности руководителя прокуратуры в Биробиджане будет Антон Вялков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главным прокурором Якутска был Владислав Денисюк, в 2020 году он перешёл на работу на Камчатку. Обязанности руководителя надзорного ведомства временно исполнял Дмитрий Тен.